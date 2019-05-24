Сборная Сербии назвала состав на матчи с Украиной и Литвой

Новости спорта: Младен Крстаич вызвал 26 игроков на матчи отбора Евро-2020.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич определился со списком игроков на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с Украиной и Литвой.

Вратари: Марко Дмитриевич («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Маккаби» Тель-Авив, Израиль), Никола Васильевич («Радник»).

Защитники: Александр Коларов («Рома», Италия), Рукавина («Астана», Казахстан), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Урош Спаич («Краснодар», Россия ), Филипп Младенович («Легия», Польша), Неманья Милетич («Партизан»), Стеван Митрович («Страсбур», Франция).

Полузащитники: Тадич («Аякс», Нидерланды), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Саша Лукич («Торино», Италия), Дарко Лазович («Дженоа», Италия), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба – «Айнтрахт», Германия), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Адам Льяич («Бешикташ», Турция), Андрея Живкович («Бенфика», Португалия), Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Александр Катаи («Чикаго Файер», США), Любомир Фейса («Бенфика», Португалия).

Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм, Англия), Лука Йович («Айнтрахт», Германия), Александр Прийович («Аль-Итихад», Саудовская Аравия).

Cербия начнет сбор 3 июня. 7-го числа во Львове они сыграют с Украиной а 10-го – в Белграде против Литвы.