Футбол. Где и когда смотреть матчи 31-го тура УПЛ

Новости спорта: Предпоследний в сезоне, 31-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроют в субботу, 25 мая, матчи в Чернигове, Полтаве и Львове.

Поединок черниговской "Десны" и ФК "Арсенал-Киев" в 17.00 покажет телеканал "Футбол 1".

В параллельных матчах первого игрового дня полтавская "Ворскла" примет одесский "Черноморец" (17.00; "Футбол 2"), а львовские "Карпаты" встретятся с донецким "Олимпиком" (17.00; ZIK).

Завершится 31-й тур в воскресенье, 26 мая. Киевское "Динамо" сыграет с ФК "Львов" (17.00; "2+2"), донецкий "Шахтер" сойдется с ФК "Мариуполь" (19.30; "Футбол 1"), а луганская "Заря" встретится с донецким "Олимпиком" (19.30; "Униан").

Турнирное положение после 30-ти туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 77 очков, "Динамо" - 66, "Александрия" - 49, "Мариуполь" - 40, "Заря" - 40, "Львов" - 34;

вторая шестерка - "Ворскла" - 41, "Десна" - 38, "Олимпик" - 32, "Карпаты" - 29, "Арсенал-Киев" - 26, "Черноморец" - 25.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Киевское "Динамо" третий сезон кряду стало серебряным призером. "Александрия" впервые в истории клуба выиграла "бронзу" Премьер-лиги.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.