Бразилец Шахтера может перейти в Сантос

Новости спорта: Правофланговый фулбек Додо попал в сферу интересов бразильского клуба.

Бразильский легионер Додо, играющий справа в обороне, в летнее трансферное окно может перейти из «Шахтера» в «Сантос».

По информации Boainformacao.com.br, руководство «рыб» всерьез заинтересовано в переходе 20-летнего игрока. Что правда, источник не сообщает, готовится ли «Сантос» выкупить Додо, либо ориентирован на аренду футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Додо на правах аренды играет в Португалии за «Виторию Гимарайнш».

В «Шахтер» Додо перешел в январе 2018 года за 2 миллиона евро из «Куритибы», но закрепиться в основном составе «горняков» с ходу не смог.