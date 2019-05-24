Скачать
Пятница, 24.05.2019
Стаховский сыграет в основной сетке Ролан Гаррос-2019
Стаховский сыграет в основной сетке Ролан Гаррос-2019
Украина 1:1 США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)
Украина 1:1 США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)
Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции
Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)

Шахтер досрочно отпустил лидеров в отпуск

Шахтер досрочно отпустил лидеров в отпуск
20:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Последние туры "горняки" будут играть экспериментальным составом.

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека позволил Тайсону, Исмаили и Веллингтону Нему уехать в Бразилию за два тура до финиша чемпионата. Об этом сообщает клубный сайт.

"Шахтер" начал подготовку к матчу чемпионата Украины с "Мариуполем" без нескольких бразильских легионеров. Ожидается, что Фонсека применит ротацию состава в последних турах, ведь команда уже выполнила все турнирные задачи на сезон.

"Шахтер" в 29-м туре обыграл "Зарю" и досрочно стал чемпионом Украины. Также "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины.

Как Зинченко отметил чемпионство Шахтера (Видео)

Матч 31-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Мариуполь" состоится 26 мая, начало - 19:30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Исмаили, Новости футбола, Велингтон Нем.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
02 Льюис назвал единственного своего оппонента, которого он едва не ударил вне ринга
03 Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
04 ЧМ-2019 по хоккею: Канада одолела Швейцарию, Россия обыграла США
05 Чемпионку турнира по сквошу наградили вибратором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь