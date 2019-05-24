Шахтер досрочно отпустил лидеров в отпуск

Новости спорта: Последние туры "горняки" будут играть экспериментальным составом.

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека позволил Тайсону, Исмаили и Веллингтону Нему уехать в Бразилию за два тура до финиша чемпионата. Об этом сообщает клубный сайт.

"Шахтер" начал подготовку к матчу чемпионата Украины с "Мариуполем" без нескольких бразильских легионеров. Ожидается, что Фонсека применит ротацию состава в последних турах, ведь команда уже выполнила все турнирные задачи на сезон.

"Шахтер" в 29-м туре обыграл "Зарю" и досрочно стал чемпионом Украины. Также "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины.

Матч 31-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Мариуполь" состоится 26 мая, начало - 19:30.