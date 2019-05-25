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Месси выиграл "Золотую бутсу"

Месси выиграл "Золотую бутсу"
07:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лионель Месси выиграл бомбардирскую гонку в Европе.

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не смог догнать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в споре за "Золотую бутсу" — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. В последнем матче сезона команда француза проиграла "Реймсу" (1:3). На счету 20-летнего футболиста в этом матче — один мяч.

Топ-11 претендентов на "Золотую бутсу":

1. Лионель Месси ("Барселона"): 36 голов (x2,0) / 72 очка

Все 36 голов Месси в Примере (Видео)

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"): 33 гола (x2,0) / 66 очков

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 26 голов (x2,0) / 52 очка

4. Мбайе Дьян ("Галатасарай"): 30 голов (x1,5) / 45 очков

5–11. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Роберт Левандовски ("Бавария"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Николя Пепе ("Лилль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Дуван Сапата ("Аталанта"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Садио Мане ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Кшиштоф Пёнтек ("Милан"): 22 гола (x2,0) / 44 очка

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов "большой пятёрки" — наивысший коэффициент: 2,0.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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