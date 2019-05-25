Суркис: В следующем году Динамо будет возвращать себе титулы (Видео)

Новости спорта: Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

"Хацкевич? Он работал с молодежью и попал в тяжелейшие условия, где целая группа футболистов выпала. Даже в матче с Шахтером. Мы говорим, что за Шахтер играл полурезервный состав, но давайте и мы посчитаем. У нас не было Кадара – раз, не играл Миколенко – два, не было Вербича – три, Соля – четыре, Буяльского – пять. А это же пять игроков основы.

Давайте не забывать, что Беседин играл после тяжелейшей травмы. Он не выходил на поле на протяжении восьми месяцев, поэтому ему было очень тяжело. И слава Богу, что встреча закончилась без травм.

Усиление? Никто не говорит, что не надо в каких-то линиях усилить. Но мы все должны знать, что в следующем году команда будет бороться и возвращать себе титулы. Могу сказать, что становление команды за два года, которые проработал Хацкевич, уже прошло", – заявил Суркис в интервью Youtube-каналу киевского Динамо.