Скачать
Суббота, 25.05.2019
Макгрегор травмировал руку
Макгрегор травмировал руку
Уайлдер не посетит бой Джошуа - Руис
Уайлдер не посетит бой Джошуа - Руис
Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
Месси выиграл "Золотую бутсу"
Месси выиграл "Золотую бутсу"

Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019

Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
10:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Смотреть видеообзор матча первого тура молодежного чемпионата мира между сборными Украины и США.

В Бельсько-Бяле состоялся поединок первого тура Группы D молодежного чемпионата мира сборных до 20 лет между Украиной и США.

Украина U-20 — США U-20 2:1

Голы: Булеца, 26, Попов, 51 — Сервания, 32

Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 78), Хахлев (Чех, 86), Булеца (Устименко, 75) — Супряга.

Сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2019 с победы

США U-20: Скотт — Дест, Глостер (Реал, 69), Ричардс, Кейта — Сервания (Сото, 65), Деркин, Помикал, Мендес — де ла Фуэнте (Ренникс, 84), Веа.

Предупреждения: Цитаишвили, Мусолитин, Бондарь — Мендес, Деркин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-США, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Видео - Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 США: события матча
02 Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
03 Месси выиграл "Золотую бутсу"
04 Шахтер U-19 упустил важнейшую победу над Динамо, пропустив два безумных гола
05 Роналду показал свой новый роскошный суперкар (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь