Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019

В Бельсько-Бяле состоялся поединок первого тура Группы D молодежного чемпионата мира сборных до 20 лет между Украиной и США.
Украина U-20 — США U-20 2:1
Голы: Булеца, 26, Попов, 51 — Сервания, 32
Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 78), Хахлев (Чех, 86), Булеца (Устименко, 75) — Супряга.
США U-20: Скотт — Дест, Глостер (Реал, 69), Ричардс, Кейта — Сервания (Сото, 65), Деркин, Помикал, Мендес — де ла Фуэнте (Ренникс, 84), Веа.
Предупреждения: Цитаишвили, Мусолитин, Бондарь — Мендес, Деркин.