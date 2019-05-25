Реал готовит новое предложение по Азару

Новости спорта: Реал планирует сделать новое предложение по 28-летнему игроку синих после финала Лиги Европы.

"Реал" намерен предпринять новую попытку заполучить вингера "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "сливочные" планируют сделать новое предложение по 28-летнему игроку синих после финала Лиги Европы. При этом на "Сантьяго Бернабеу" ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца € 150 млн с учётом бонусов, но всё же уверены, что в конечном итоге футболист переберётся в Мадрид. Сам игрок уже сообщил "Челси", что хочет продолжить карьеру в "Реале".

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2020 года.