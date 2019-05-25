Барселона - Валенсия: букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка Испании

Новости спорта: Котировки букмекеров на центральный поединок Копа Дель Рей.

Сегодня, 25-го мая, состоится финал Кубка Испании, в котором Валенсия поборется за трофей с Барселоной.

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам встречи. Так, Parimatch на победу каталонцев в матче предлагает коэффициент 1,66, на "летучих мышей" выставлен показатель 5,40, ничья — 4,20.

Аналитики из William Hill выставили такие коэффициенты на этот матч: победа Барселоны — 1,57, победа Валенсии — 5,50, ничья — 4,20.

Букмекерская контора bet365 также считает фаворитом "блаугранас" — 1,60. Шансы на победу левантийцев оцениваются в 5,25, на ничью — в 4,20.