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Малиновским интересуются лучшие клубы Испании и Италии

Малиновским интересуются лучшие клубы Испании и Италии
13:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Агент Руслана Малиновского прокомментировал трансферные слухи вокруг игрока сборной Украины.

Сергей Серебренников, агент полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Наполи".

"В нём заинтересованы лучшие клубы Италии и Испании. Не могу сказать, является ли „Наполи“ одним из клубов, с которыми мы имеем дело, но есть небольшой круг клубов, с которыми мы непосредственно контактируем. Я не слышал ничего о предложении от неаполитанцев. Возможно, его получал „Генк“, но я ничего не знаю.

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Мы не говорили о „Наполи“, сейчас мы сконцентрированы на чемпионате Бельгии, но я не исключаю возможности трансфера. „Наполи“ — чрезвычайно интересный клуб, с историей, а Карло Анчелотти — отличный тренер", — цитирует Серебренникова Tuttomercatoweb.

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Сборная Украины, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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