Цитаишвили: Первый матч дается с трудом

Новости спорта: Хавбек сборной Украины рассказал о непростой победе.

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями после стартового матча Чемпионата мира, в котором "желто-синие" одолели США (2:1).

"Первый матч дается с трудом. Слава богу, мы вышли из этой ситуации и смогли изменить ход событий во втором тайме. В перерыве наши тренеры указали на наши огрехи и дали нам еще больше мотивации. Хорошо, что мы победили, но есть и ошибки в наших действиях, которые мы обязательно будем разбирать на теоретических занятиях.

Сборная США не удивила. Лично я ожидал от них большего. Возможно, потому что мы думали, что их уровень значительно выше, у нас и не вышли стартовые минуты. Где-то боялись, где-то переживали – все же чемпионат мира. Потом увидели, что не такие они и сильные, и начали играть в свой футбол", – цитирует Цитаишвили официальный сайт УАФ.