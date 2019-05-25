Скачать
Суббота, 25.05.2019
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
"По стопам Ломаченко": Top Rank подписала двукратного олимпийского чемпиона
"По стопам Ломаченко": Top Rank подписала двукратного олимпийского чемпиона
Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
Малиновским интересуются лучшие клубы Испании и Италии
Малиновским интересуются лучшие клубы Испании и Италии

Назван лучший игрок матча Украина - США

Назван лучший игрок матча Украина - США
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Защитник нашей сборной также стал автором победного мяча.

Денис Попов стал лучшим игроком матча Украина - США первого тура группового этапа чемпионата мира-2019 U-20 в Польше. Об этом сообщил аналитический портал GoalPoint.

Награда досталась защитнику украинской сборной Денису Попову. 20-летний украинец получил оценку 8.1.

Попов, который на клубном уровне играет за «Динамо», забил победный мяч, выиграл 2 из 3 единоборств в атаке и 5 из 5 в защите, сделал 6 отборов, 4 перехвата, 5 выносов и заблокировал две передачи. 

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 обыграла в стартовом матче ЧМ сборную США 2:1. Украинцы занимают второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует Нигерия, которая обыграла Катар 4:0.

В понедельник, 27 мая, Украина встретится с Катаром.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Денис Попов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
02 Суркис: В следующем году Динамо будет возвращать себе титулы (Видео)
03 Месси выиграл "Золотую бутсу"
04 Украина 2:1 США: события матча
05 Вратарь Прикарпатья едва не забил супергол Браге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь