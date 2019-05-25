Назван лучший игрок матча Украина - США

Новости спорта: Защитник нашей сборной также стал автором победного мяча.

Денис Попов стал лучшим игроком матча Украина - США первого тура группового этапа чемпионата мира-2019 U-20 в Польше. Об этом сообщил аналитический портал GoalPoint.

Награда досталась защитнику украинской сборной Денису Попову. 20-летний украинец получил оценку 8.1.

Попов, который на клубном уровне играет за «Динамо», забил победный мяч, выиграл 2 из 3 единоборств в атаке и 5 из 5 в защите, сделал 6 отборов, 4 перехвата, 5 выносов и заблокировал две передачи.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 обыграла в стартовом матче ЧМ сборную США 2:1. Украинцы занимают второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует Нигерия, которая обыграла Катар 4:0.

В понедельник, 27 мая, Украина встретится с Катаром.