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Тухель официально продлил контракт с ПСЖ

Тухель официально продлил контракт с ПСЖ
16:33 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Руководство парижан выразило поддержку наставнику.

Томас Тухель продлил контракт с "Пари Сен-Жермен" до июня 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение сторон истекало через год. В своем дебютном сезоне 45-летний немец привел команду к победе в Лиге 1.

Несмотря на неудачи в домашних кубках, а также несчастный случай в 1/8 финале Лиги Чемпионов, в котором "ПСЖ" умудрился отдать путевку дальше "Манчестер Юнайтед", боссы клуба оценили игровое преображение команды, выразив свою веру в тренера новой сделкой.

Под руководством Тухеля "ПСЖ" провел 55 матчей, добыв 40 побед, 6 ничьих и 9 раз уступив в счете.

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ФК ПСЖ, Новости футбола, Томас Тухель.
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