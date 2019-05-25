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Моуриньо: Реал подпишет новых игроков, хорошо усилится

Моуриньо: Реал подпишет новых игроков, хорошо усилится
17:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший наставник мадридского клуба Моуриньо рассказал о трансферной кампании сливочных.

Известный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что ближайшим летом «Реал» проведёт хорошую трансферную кампанию.

«Реал» сменил тренера. Наверняка клуб собирается сделать важные приобретения. Как и все большие клубы, «Реал» переживает разные циклы в своей истории. Последний успешный цикл для клуба начался несколько лет назад и закончился победой в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь они подпишут новых игроков, хорошо усилятся.

В составе клуба есть фантастические игроки, которые будут продолжать вести команду за собой. Мой новый цикл в «Реале»? Сейчас у клуба новый цикл с новым тренером. Давайте не будем говорить о гипотетических вещах", — приводит слова Моуринью El Mundo Deportivo.

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Примера, Жозе Моуриньо, ФК Реал Мадрид.
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