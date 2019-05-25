Пластун: Сборная - это вершина в карьере игрока

Новости спорта: Украинский защитник Гента Игорь Пластун поделился впечатлениями от сборной.

Центральный защитник "Гента" Игорь Пластун прокомментировал вызов в сборную Украины.

"Сборная - это вершина в карьере игрока, поэтому вызов сюда - это настоящее счастье! Я приехал с позитивным настроением и стремлением попасть в заявку на игру. Надо поработать, ведь впереди у нас очень важные матчи. Считаю плюсом для команды то, что мы собрались раньше наших оппонентов, - будем иметь больше времени для подготовки", - цитирует Пластуна официальный сайт УАФ.

Сегодня сборная Украины начала подготовку к матчам отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Вместе с главной командой в Харькове тренируется и молодежная команда.