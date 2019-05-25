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Селтик стал обладателем Кубка Шотландии

Селтик стал обладателем Кубка Шотландии
19:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик».

Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины матча, на 52-й минуте, «Хартс» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Райана Эдвардса. Спустя 10 минут «Селтик» сумел восстановить равенство в счёте усилиями нападающего Одсонна Эдуарда. На 82-й минуте Эдуард оформил дубль, реализовав пенальти, и тем самым принёс своей команде победу.

«Селтик», являющийся рекордсменом по количеству побед в Кубке Шотландии, увеличил свой показатель до 39 трофеев. В активе «Хартс» по-прежнему восемь кубков.

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ФК Селтик, ФК Хартс, Новости футбола, Кубок Шотландии.
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