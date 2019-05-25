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Первая лига: Колос и Волынь сыграют в переходных матчах УПЛ

Первая лига: Колос и Волынь сыграют в переходных матчах УПЛ
19:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Драматичная развязка сезона в Первой лиге по футболу.

Чемпионат в Первой лиге получился крайне интересным, и до последнего тура не было известно, кто будет играть в переходных матчах за право выйти в УПЛ.

Ранее прямую путевку в элиту выиграл «Днепр-1», а за 2-3 места боролись «Волынь», «Металлист-1925» и «Колос», имевшие по 51 очку.

В итоге побороться за УПЛ не сможет «Металлист», который проиграл «Авангарду» 0:1. 2-е место занял «Колос», обыгравший «Оболонь-Бровар» 3:2.

На третьей строчке закончила «Волынь», сыгравшая с «Горняком-Спорт» 0:0. Именно «Колос» и «Волынь» сыграют против 10-й и 11-й команд УПЛ в переходных матчах.

Первая лига

Колос - Оболонь Бровар 3:2

Авангард - Металлист-1925 1:0

Горняк-Спорт - Волынь 0:0

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ФК Волынь, Первая лига, Вторая лига, УПЛ, ФК Колос.
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