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Главный тренер Карпат: У меня нет сил продолжать работать в этой команде

Главный тренер Карпат: У меня нет сил продолжать работать в этой команде
04:03 Сегодня Телеграф ФК Карпаты Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Наставник «Карпат» после поединка с «Олимпиком» (3:3) намекнул об отставке.

После матча с «Олимпиком», в котором львовяне упустили победу в концовке матча, ведя в счете 3:1, испанский наставник не скрывал разочарования. Скорее всего, это был его последний матч на посту главного тренера клуба.

«Я не знаю, что и сказать. Как тренеру и, как профессионалу, мне очень грустно. Есть такие вещи, которые я не до конца понимаю. «Карпаты» сделали достаточно, чтобы одержать победу в этой игре. Остается несколько минут до конца матча, команда выигрывает 3:1 и здесь два мяча прокатились по центру поля и стали голами. Я уже не знаю, что и сказать. Я приехал сюда, чтобы работать и защищать эту команду с открытым сердцем. Были такие ситуации, когда я давал клуба принять решение о моей должности. И каждый раз меня спрашивали, я могу продолжать дальше. Я сказал, что у меня еще есть силы. Но я устал, что мы каждую неделю работаем, но эта работа по каким-то причинам не дает результата. Всегда происходит что-то такое, что я понять не могу. Сегодняшняя игра была сумасшедшая. Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Я больше не могу ничего сделать».

«Я желаю лучшего этой команде, но сил продолжать у меня нет. Я также имею заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле. Сегодня мне раза четыре кружилась голова, от того, что происходило. Я очень разочаровался», - сказал Гонсалес.

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