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На первую тренировку приехало всего 13 футболистов сборной Украины

На первую тренировку приехало всего 13 футболистов сборной Украины
22:58 Сегодня Телеграф УАФ

Новости спорта: Сборная Украины начала сбор в Харькове перед матчами отбора Евро-2020.

Игроки национальной команды Украины, вызванные на поединки против Сербии и Люксембурга, начали прибывать в расположение сборной в Харькове. Первыми в лагерь национальной команды прибыли футболисты, выступающие за рубежом – Марьян Швед, Василий Кравец, Иван Петряк, Игорь Пластун и Роман Яремчук.

Также прибыли 8 футболистов из молодежки, которые будут готовиться вместе с национальной командой.

Молодые и опытные исполнители работают и живут по единому графику: первым пунктом программы был коллективный обед для чертовой дюжины приехавших игроков в ресторане харьковского отеля сборной. А затем в программе первая тренировка.

Позже к сборной присоединятся Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое футболистов из молодежки. 27 и 28 мая прибудет остальные легионеры – Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь.

Наконец, 1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги, последние матчи которой будут сыграны 31 мая.

Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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Сборная Украины, Новости спорта, Новости футбола, УАФ.
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