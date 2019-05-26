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Джеко переходит в Интер

Джеко переходит в Интер
01:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Интер согласовал контракт с Джеко, который должен заменить Икарди.

Нападающий Ромы Эдин Джеко близок к переходу в Интер, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Стороны уже согласовали условия личного контракта.

Действующий контракт Джеко с Ромой истекает в 2020 году. Форвард пока не получал предложение о его продлении. Нерадзурри готовы потратить на 33-летнего боснийца около 20 миллионов евро.

Джеко рассматривается руководством Интера как потенциальная замена Мауро Икарди. Аргентинский форвард близок к уходу из клуба.

В нынешнем сезоне Джеко провел 39 матчей за Рому, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами.

Рома идет на 6-м месте в турнирной таблице Серии А, отставание от Интера составляет три очка. В последнем туре 26 мая джаллоросси сыграют против Пармы, а нерадзурри — с Эмполи.

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ФК Рома, ФК Интер (Милан), Серия А, Эдин Джеко, Новости футбола.
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