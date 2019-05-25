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Андерлехт возглавил специалист из Манчестер Сити

Андерлехт возглавил специалист из Манчестер Сити
23:55 Сб, 25 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Директор академии тренеров «Манчестер Сити» возглавил «Андерлехт».

«Андерлехт» объявил о назначении на пост главного тренера Саймона Дэвиса, который в последнее время занимал должность директора академии тренеров «Манчестер Сити». В общей сложности специалист провёл в английском клубе девять лет.

Таким образом, Дэвис стал уже вторым представителем «горожан», перебравшимся в бельгийский клуб. Ранее по аналогичному маршруту проследовал защитник Венсан Компани. Экс-капитан манкунианцев будет выполнять роль играющего тренера.

«Когда Винни попросил меня присоединиться к нему в «Андерлехте», у меня даже не возникло сомнений. Мы взялись за потрясающий проект, наша цель – вернуть клуб туда, где ему место. Особый акцент будет сделан на развитии талантливых молодых футболистов», — заявил Дэвис.

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ФК Манчестер Сити, ФК Андерлехт, АПЛ, Новости футбола.
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