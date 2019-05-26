Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

"До скорой встречи": Де Росси написал прощальное письмо

"До скорой встречи": Де Росси написал прощальное письмо
11:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Даниэле Де Росси написал прощальное письмо «Роме».

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, для которого матч 38-го тура итальянской Серии А с «Пармой» станет последним за клуб, написал прощальное письмо команде.

Напомним, Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков и одного Суперкубка Италии.

«Оглядываясь назад на фотографию, которую вы все уже видели, я понимаю, что мне улыбнулась удача, за которую я никогда не смогу отплатить полностью. Это было длинное и напряжённое путешествие, всегда сопровождаемое любовью к этой команде. Я не хочу оставлять свою благодарность в воздухе, потому что, пока я пишу слово «спасибо», мне в голову приходят не абстрактные понятия, а конкретные воспоминания и чувства, лица и голоса. 

Позвольте мне поблагодарить всех «романистов», с которыми я познакомился: семью Сенси, президента Паллотту. Всех женщин и мужчин, которые работали и в настоящее время работают в Тригории. Тренеров, которые наставляли меня, каждый из которых научил меня чему-то важному.

Медицинский персонал, который позаботился обо мне: Дамиано, без которого я, несомненно, реже появлялся бы в этой футболке на поле.

Спасибо Франческо Тотти. Я получил капитанскую повязку из рук брата, великого капитана и самого выдающегося игрока, которого я когда-либо видел в этой футболке. Не каждый может играть 16 лет вместе со своим кумиром. Я передаю эту повязку Алессандро с уважением. Ещё один мой брат, который, я уверен, будет достойным капитаном.

Спасибо моим папе и маме за то, что они воспитали меня с правильными ценностями, которые я несу со мной каждый день: относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, и всегда помогайте тем, кому тяжело.

Спасибо фанатам «Ромы», моим фанатам. Сегодня я позволю себе называть их моими фанатами, потому что любовь, которую вы проявляли, позволила мне продолжать оставаться частью вас, даже когда я находился на поле. Вы причина, по которой я снова и снова выбирал этот замечательный город. Завтра я в 616-й раз подумаю, что сделал правильный выбор.

Я никогда не чувствовал вашу любовь больше, чем в последние несколько дней: она охватила меня и наполнила моё сердце. Я никогда ранее не видел вас столь объединенными.

Величайший подарок, который вы могли бы мне подарить, — это отложить гнев и объединиться всем вместе, чтобы подуть и наполнить ветром наши паруса, двигать вперёд только то, что нас волнует, то, что стоит на первом месте и превыше всего: «Рому».

Никто и никогда не будет любить вас больше, чем я. До скорой встречи», — приводит слова Де Росси пресс-служба клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Серия А, Де Росси, Даниэле Де Росси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
02 Форвард сборной Финляндии: Российские звезды не забили ни одного гола
03 Бокс: Педраса в 9-м раунде победил Лосаду
04 В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада
05 Экс-соперник Усика Хантер нокаутировал Мальдонадо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь