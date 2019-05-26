Ювентус готов продать Манджукича за 15 млн евро

Руководство Ювентуса может продать нападающего Марио Манджукича. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Источник утверждает, что к 33-летнему хорвату есть интерес со стороны дортмундской Боруссии. Также на игрока нацелились два китайских клуба.
Сообщается, что туринцы готовы продать Манджукича за 15 млн евро. Но это случится лишь в том случае, если хорват не будет входить в планы нового тренера Ювентуса.
В сезоне-2018/2019 Марио забил 10 голов в 33 матчах. Контракт Манджукича с клубом рассчитан до 2021 года.
Смотрите видеонарезку полезных действий Манджукича.