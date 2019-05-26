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Ювентус готов продать Манджукича за 15 млн евро

Ювентус готов продать Манджукича за 15 млн евро
16:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Марио может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Руководство Ювентуса может продать нападающего Марио Манджукича. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Источник утверждает, что к 33-летнему хорвату есть интерес со стороны дортмундской Боруссии. Также на игрока нацелились два китайских клуба.

Сообщается, что туринцы готовы продать Манджукича за 15 млн евро. Но это случится лишь в том случае, если хорват не будет входить в планы нового тренера Ювентуса.

В сезоне-2018/2019 Марио забил 10 голов в 33 матчах. Контракт Манджукича с клубом рассчитан до 2021 года.

Смотрите видеонарезку полезных действий Манджукича.

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ФК Ювентус, Марио Манджукич, Серия А, Новости футбола.
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