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Нико Ковач первым в Германии сделал золотой дубль, как игрок и тренер

Нико Ковач первым в Германии сделал золотой дубль, как игрок и тренер
15:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Хорватскому специалисту Нико Ковачу удалось покорить уникальный рекорд.

Главный тренер Баварии Нико Ковач после вчерашней победы в финале Кубка Германии над РБ Лейпциг (3:0) установил уникальное достижение внутри страны.

Хорват стал первым человеком, который оформлял золотой дубль в Германии (победа в Бундеслиге и Кубке) и в качестве игрока, и в качестве тренера.

Как футболист Ковачу удалось покорить два главных трофея страны в 2003 году в составе Баварии, а после вчерашнего успеха также в составе мюнхенцев коуч повторил достижение как тренер.

Нико Ковач работает в Баварии с апреля прошлого года. Команда долгое время отставала в турнирной таблице Бундеслиги от Боруссии Д, но все же обошла Шмелей и стала чемпионом.

В Лиге чемпионов в текущем сезоне мюнхенцы выбыли из игры еще на стадии 1/8 финала, уступив будущим финалистам Ливерпулю (0:0, 1:3).

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ФК Бавария, Футбол, Новости спорта, Нико Ковач.
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