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УПЛ: где и когда смотреть матчи 26 мая

УПЛ: где и когда смотреть матчи 26 мая
10:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Где смотреть матчи 31 тура футбольной Премьер-лиги Украины.

Предпоследний в сезоне, 31-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги открыли в субботу, 25 мая, матчи в Чернигове, Полтаве и Львове.

Напомним, черниговская "Десна" благодаря голу Андрея Богданова на 31-й минуте обыграла ФК "Арсенал-Киев" - 1:0. В параллельных матчах первого игрового дня полтавская "Ворскла" со счетом 1:2 уступила одесскому "Черноморцу" - у хозяев отличился Юрий Коломоец (54), у гостей - Владимир Коваль (26) и Владимир Танчик (63), а львовские "Карпаты" расписали боевую ничью с донецким "Олимпиком" - 3:3. У "Карпат" мячи забили Мартен Онгль (15) и Сергей Мякушко (75, 77, с пенальти); в составе "Олимпика" - Матар Дийе (3, 89) и Алексей Гай (83).

Завершится 31-й тур в воскресенье, 26 мая. Киевское "Динамо" сыграет с ФК "Львов" (игру в 17.00 покажет телеканал "2+2"), донецкий "Шахтер" сойдется с ФК "Мариуполь" (19.30; "Футбол 1"), а луганская "Заря" встретится с "Александрией" (19.30; "Униан").

Турнирное положение:

первая шестерка (после 30-ти туров) - "Шахтер" - 77 очков, "Динамо" - 66, "Александрия" - 49, "Мариуполь" - 40, "Заря" - 40, "Львов" - 34;

вторая шестерка (после 31-го тура) - "Ворскла" - 41, "Десна" - 41, "Олимпик" - 33, "Карпаты" - 30, "Черноморец" - 28, "Арсенал-Киев" - 26.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Киевское "Динамо" третий сезон кряду стало серебряным призером. "Александрия" впервые в истории клуба выиграла "бронзу" Премьер-лиги.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Заря, УПЛ.
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