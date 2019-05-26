"Мы все родом из детства": Шовковский поразил внешним видом

Новости спорта: Александр Шовковский шокировал фанатов внешним видом на дне рождения друга.

Экс-голкипер Динамо Александр Шовковский посетил мероприятие, посвященное дню рождения своего друга - известного байкера Александра Сироты.

На праздник легенда Динамо появился в довольно необычном наряде. Александр был одет в джинсовые шорты, белые гетры по колено, серые кеды и рубашку, которую дополнял галстук. На левом колене бывшего футболиста "красовался" медицинский пластырь.

"Дресс-код мероприятия всегда должен быть выдержан! Мы все родом из детства, а первые 50 лет даются особенно тяжело. И я согласен с Юбиляром, что лучше не 50 лет, а 5 по 10 лет", - написал Александр в своем Instagram.

Напомним, что 40-летний Шовковский играл за Динамо с 1993 года по 2016, проведя за киевский клуб 635 матчей и выиграв 14 раз чемпионат Украины, 11 раз Кубок и 6 раз Суперкубок страны. За сборную Александр сыграл 92 матча.