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Месси установил рекорд, но проиграл Кубок Испании

Месси установил рекорд, но проиграл Кубок Испании
12:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лионель Месси — первый игрок в истории Кубка Испании, забивавший в шести разных финалах.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси установил рекорд в рамках Кубка Испании после вчерашнего проигранного финала в игре с Валенсией (1:2).

Несмотря на поражение каталонцев, аргентинец забил в финальной игре и стал первым футболистом в истории Копа дель Рей, забивавшим в шести разных финалах турнира (7 голов).

В пяти разных финалах забивал легендарный форвард Атлетика Бильбао Тельмо Сарра, которого вчера обошел Месси.

Накануне звездный футболист выиграл шестую в карьере и третью подряд Золотую бутсу.

В минувшем сезоне Лионель Месси провел 50 матчей во всех турнирах за Барселону, забив 51 гол (в Кубке — 3) и сделав 22 результативные передачи.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Кубок Испании, Новости футбола.
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