Если Тоттенхэм выиграет Лигу чемпионов: Почеттино дал обещание перед финалом

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что часто плачет.

«Мама называет меня болтуном, который много и часто плачет. Она говорит, что я плачу, когда радуюсь и когда грущу. Мама просит меня перестать это делать.

Иногда еду на машине домой и слушаю музыку, которая возвращает меня в какой-то момент жизни. Дорога с тренировочной базы занимает около 20 минут. Могу начать плакать, когда уже подъезжаю к дому. Жена видит это и спрашивает: «Что случилось?». Я отвечаю: «Музыка напомнила мне момент из жизни, который случился 30 лет назад в Аргентине». На это она может сказать: «Ты сумасшедший».

Фильмы? Да, я часто плачу. Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю», — приводит слова Почеттино Mirror.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня. Начало — в 22:00