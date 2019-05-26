Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Если Тоттенхэм выиграет Лигу чемпионов: Почеттино дал обещание перед финалом

Если Тоттенхэм выиграет Лигу чемпионов: Почеттино дал обещание перед финалом
16:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что часто плачет.

«Мама называет меня болтуном, который много и часто плачет. Она говорит, что я плачу, когда радуюсь и когда грущу. Мама просит меня перестать это делать.

Иногда еду на машине домой и слушаю музыку, которая возвращает меня в какой-то момент жизни. Дорога с тренировочной базы занимает около 20 минут. Могу начать плакать, когда уже подъезжаю к дому. Жена видит это и спрашивает: «Что случилось?». Я отвечаю: «Музыка напомнила мне момент из жизни, который случился 30 лет назад в Аргентине». На это она может сказать: «Ты сумасшедший».

Фильмы? Да, я часто плачу. Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю», — приводит слова Почеттино Mirror.

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня. Начало — в 22:00

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ЛЧ, Маурисио Почеттино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
02 Экс-соперник Усика Хантер нокаутировал Мальдонадо
03 Бокс: Педраса в 9-м раунде победил Лосаду
04 Форвард сборной Финляндии: Российские звезды не забили ни одного гола
05 В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь