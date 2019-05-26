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Ярмоленко рассказал историю, как играл в футбол с болельщиком

Ярмоленко рассказал историю, как играл в футбол с болельщиком
13:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Необычный случай из биографии звезды украинского футбола.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о забавной ситуации во время выступлений за Динамо, когда он сыграл в футбол с критиковавшим его болельщиком. По словам Ярмоленко, он противостоял ему в брюках и туфлях.

«В Киеве всегда под базой стоял мальчик. Мы еще в дубле были – я, Зозуля, Гармаш, Кравец. А ему лет 10, наверное, было. Для него кумиром был Парамон. Он повзрослел, Мы выросли. Как-то выезжал из базы, он стоит, дождь идет. Остановился, говорю: «Садись, подвезу», — сказал Ярмоленко в программе Бомбардир.

«Он сел в машину и начал плохо говорить об игроках Динамо. Мол, а, богатые, у меня друг лучше во дворе играл. Я психонул. Был в костюме – брюки… Приехал домой, жена ужин готовит. А он все рассказывает: «Да я тоже могу в Динамо играть». Начал рассказывать, что обыграет меня в футбол. Ну, зашторило пацана. А я такой тоже, ну бывает иногда. Я ему что-то доказываю, а он мне говорит: «Да не, вы пленные». Говорю, давай сыграем. Он, отвечает, давай».

«Я еду в магазин, покупаю мяч, дождь валит. Идем в какой-то двор. Это я уже был капитаном Динамо. Хорошо, играем, но не просто, а на что-то. Говорю, до пяти голов на «срач». Я выиграл у него. Он младше меня, но я такой злой был на него. Так вальнул! Ему было, ну 18-19 лет, он расплакался и убежал».

«Приезжаю домой, брюки грязные, туфли грязные. Жена спрашивает: «Что с тобой? Где ты был?». Говорю, с болельщиком играл в футбол». Она посмеялась. После этого с тем парнем общались, он также на базе стоял, на играх его видел. Спросил как-то: «Что, еще сыграем?» Он не захотел. Но я был доволен, что доказал. Если бы проиграл, то сказал: «Да, наверное, я пленный тогда».

Украинский вингер не играет с октября прошлого года из-за травмы, но уже получил вызов в сборную Украины на предстоящие матчи против Сербии и Люксембурга.

Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом прошлого года из дортмундской Боруссии за 20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне АПЛ украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за Молотобойцев, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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