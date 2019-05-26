Шахтер сыграет с Мариуполем в полурезервном составе

Новости спорта: Некоторые игроки травмированы, остальные – уже в отпуске.

Утром 26 мая «Шахтер» прилетел в Харьков, где в рамках 31-го тура чемпионата Украины встретится с «Мариуполем». На предпоследний матч сезона «оранжево-черные» отправились без Тайсона, Исмаили и Веллингтона Нема, которые уже в отпуске. В заявке не оказалось Андрея Пятова, Алексея Шевченко и травмированного Жуниора Мораеса. Давид Хочолава пропускает поединок из-за дисквалификации.

Предварительный состав из 18 игроков

Вратари: Олег Кудрик, Анатолий Трубин

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Болбат, Валерий Бондаренко, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Николай Матвиенко

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Манор Соломон, Фернандо, Тете, Марлос, Дентиньо

Нападающий: Кайоде

Матч «Шахтер» – «Мариуполь» начнется в 19:30.