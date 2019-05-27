Ярмоленко не сможет сыграть против Сербии и Люксембурга

Новости спорта: Андрей признал, что находится не в оптимальных кондициях.

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему он получил вызов в национальную командуШевченко вызвал двух травмированных легионеров на июньский сбор на матчи отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Напомним, игрок Ярмоленко начал тренировки в общей группедо сих пор не восстановился после полученной травмы.

"Да, мы очень часто созваниваемся с Шевченко. Встречались в Лондоне, он приглашал меня на обед. Люди пишут: "Почему его вызвали?". Хочу объяснить всем, что это нужно в первую очередь мне. Мы все обсудили, я сказал, что готов приехать и тренироваться.

Понимаю, что я еще не в оптимальных кондициях, потому что провел только три тренировки. Сейчас полтора месяца отдых, и что мне делать? Просто тренироваться в зале? Может так получится, что я буду готов на Сербию и Люксембург, но я в этом сомневаюсь", – заявил Ярмоленко Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, что Ярмоленко травмировал ахилл 20 октября в матче с Тоттенхэмом, после чего перенес операцию.