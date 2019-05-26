Пятов попал в список самых преданных футболистов

Новости спорта: Основной голкипер сборной Украины выступает за Шахтер уже 12 лет.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов находится на 25-м месте в рейтинге самых преданных клубу действующих футболистов Европы.

За горняков он выступает с января 2007 года, когда перешел из «Ворсклы».

С того времени он провел в клубе 12 лет и 4 месяца. За это время сыграл 423 матча.

Лидер рейтинга – форвард «Кьево» Серджо Пеллиссье, на его счету 18 лет и 10 месяцев за клуб. В конце этого сезона он заканчивает карьеру.

На втором месте хавбек «Ромы» Даниэле де Росси, он провел в составе римлян 16 лет и 10 месяцев. Он покинет клуб после этого сезона.