Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах

Новости спорта: Киевляне вырвали победу в конце матча.

Динамо в Киеве победило Львов в 31 туре чемпионата Украины.

На 16-й минуте львовяне открыли счет в игре благодаря мячу Тавареса. Долгое время гости вели в счете, однако в конце поединка Динамо в течение 7 минут забило дважды. Свой первый гол после возвращения на поле после травмы забил форвард киевлян Артем Беседин, а на 85-й минуте после розыгрыша углового отличился центральный защитник бело-синих Никита Бурда. Оба раза партнерам ассистировал Карлос Де Пена.

Динамо набрало 69 очков, у Львова осталось 34 балла.

В последнем туре УПЛ Динамо на выезде сыграет против Александрии, Львов примет Шахтер.