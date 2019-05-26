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Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах

Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
19:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевляне вырвали победу в конце матча.

Динамо в Киеве победило Львов в 31 туре чемпионата Украины.

На 16-й минуте львовяне открыли счет в игре благодаря мячу Тавареса. Долгое время гости вели в счете, однако в конце поединка Динамо в течение 7 минут забило дважды. Свой первый гол после возвращения на поле после травмы забил форвард киевлян Артем Беседин, а на 85-й минуте после розыгрыша углового отличился центральный защитник бело-синих Никита Бурда. Оба раза партнерам ассистировал Карлос Де Пена.

Динамо набрало 69 очков, у Львова осталось 34 балла.

В последнем туре УПЛ Динамо на выезде сыграет против Александрии, Львов примет Шахтер.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Львов.
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