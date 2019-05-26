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Хацкевич: Тяжелая победа

Хацкевич: Тяжелая победа
20:06 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Наставник «Динамо» – о победе над «Львовом».

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич после матча 31-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (2:2) в эфире динамовского телеканала прокомментировал ход и результат встречи.

— Тяжелая победа. Не хватало скорости, особенно в первом тайме. Да, контроль мяча должен быть, но когда больше поперек и назад, а не с продвижением вперед... «Львов» достаточно компактно оборонялся и в одной из контратак мы пропустили мяч. Да, вроде преимущество было, но голевых моментов не было.

Мы решили сыграть в два нападающих сегодня, радует, что мы можем себе уже это позволить. Посмотреть, как Беседин с Русиным взаимодействуют и работают в паре. В принципе, что они могли, то и делали на футбольном поле.

— А вы довольны их действиями?

— Ну, у Назария только в конце игры был момент. Понятно, что мы не играли в два нападающих давно, еще со сборов. Но такая возможность появилась, и ребятам надо будет только в тактическом плане подсказать, как лучше взаимодействовать, чтобы они чувствовали друг друга.

— Насколько тяжело было определить состав в отсутствие 12-ти игроков основного состава?

— Ну, большого выбора не было. Те, кто здоровы, и выходят на футбольное поле.

— Вчера молодежный состав стал чемпионом Украины.

— Ребята молодцы! Концовка, конечно, получилась нервная, немножко подпустили к себе «Александрию», но все-таки по дистанции на протяжении всего чемпионата выглядели здорово. Так что заслуженно заняли первое место, с чем мы их и поздравляем.

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УПЛ, Александр Хацкевич, Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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