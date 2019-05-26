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Михалик: Менталитет с Россией у нас похож

Михалик: Менталитет с Россией у нас похож
23:55 Вс, 26 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также главный посоветовал ему заканчивать с "киевскими диагоналями".

Украинский полузащитник московского Локомотива Тарас Михалик поведал о том, как он переезжал в стан "железнодорожников".

"Переезд в Россию – это не переезд за границу все-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи «Локомотива» – вопрос определенного периода. Да и я понимал, что за тренер Леонид Кучук и чего команда может добиться при нем.

В начале здесь было тяжело. После семи с половиной лет одного футбола меня стали учить другому. Кучук говорил: "Ты со своими киевскими "бей в диагональ" заканчивай давай".

Незадолго до переезда в Россию у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал – жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов пять в тот период. В общем, факторов было много, поэтому не все складывалось.

За шесть лет в Локо ни разу не мог сказать плохой коллектив или плохая атмосфера. С этим у нас всегда полный порядок. При всех тренерах комфортно. Наверное, самый веселый — Миодраг Божович, у него отличное чувство юмора. Юрий Палыч тоже может пошутить, но построже!", - цитирует 35-летнего украинца пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Михалик перешел из киевского Динамо в Локомотив в 2013 году. С московским клубом он стал обладателем Кубка России, а также выиграл РПЛ.

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ФК Динамо (Киев), ФК Локомотив, УПЛ, Тарас Михалик.
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