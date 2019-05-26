Шевченко рассказал о тренировках Ярмоленко в сборной

Новости спорта: Вингер только недавно оправился от травмы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов Андрея Ярмоленко в стан национальной команды.

"Есть также игроки, которые восстанавливаются после травм, например Андрей Ярмоленко, который также присоединился к нам. Вчера мы собрались, сегодня провели тренировку. А уже после завершения чемпионата Украины к нам присоединится остальные исполнители, и мы начнем непосредственную подготовку к играм с Сербией и Люксембургом".

У Андрея Ярмоленко — свободный график работы. После шести месяцев отсутствия из-за травмы важнейшая задача для него — восстановиться. Он только начал этот процесс, поэтому никто не будет форсировать его подготовку. У Андрея на тренировках свои задачи. Сегодня он поиграл немного нейтральным, посмотрим, как отреагирует его нога, и после этого уже будем принимать решение о его дальнейшей работы.

Думаю, парня надо оставить в покое в данный момент. Очень хорошо, что Ярмоленко присоединился к нам. Он поможет и психологически, ведь является опытным игроком, который давно в команде, имеет огромный авторитет и является настоящим профессионалом. То, что он здесь с нами сейчас, — психологически важно в преддверии ближайших двух игр", - сказал Шевченко.

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