Динамо представило форму на новый сезон

«Динамо» представило новую форму киевлян на сезон-2019/20. Экипировка презентовали во время матча 31-го тура УПЛ против ФК «Львов». Видеопрезентацию можно увидеть страницах «Динамо» в Twitter и Instagram.
Новая форма выполнена в фирменных цветах «Динамо» - в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины.
Дій. Змінюй. Надихай.
Представляємо вашій увазі нову колекцію спортивного екіпірування «Динамо» на сезон 2019/20. #FCDK #Dynamo pic.twitter.com/moc2l0Osoy
— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 26 мая 2019 г.
Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета.
Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф.
Новую экипировку можно приобрести в фан-шопе «Динамо» на НСК «Олимпийский» уже сегодня.