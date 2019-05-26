Динамо представило форму на новый сезон

Новости спорта: На футболках будет автограф Лобановского.

«Динамо» представило новую форму киевлян на сезон-2019/20. Экипировка презентовали во время матча 31-го тура УПЛ против ФК «Львов». Видеопрезентацию можно увидеть страницах «Динамо» в Twitter и Instagram.

Новая форма выполнена в фирменных цветах «Динамо» - в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины.

Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета.

Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф.

Новую экипировку можно приобрести в фан-шопе «Динамо» на НСК «Олимпийский» уже сегодня.