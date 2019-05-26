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Шахтер разгромил Мариуполь

Шахтер разгромил Мариуполь
21:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Шахтер в домашнем матче 31-го тура УПЛ победил Мариуполь со счетом 4:0.

Отметим, что в составе Горняков впервые сыграл 17-летний вратарь Анатолий Трубин.

В первом тайме команды голов не забивали, хотя у Дентиньо и Фернандо были хорошие шансы открыть счет в матче.

На 52-й минуте Дентиньо вывел Горняков вперед, пробив точно в угол ворот соперника. Спустя 7 минут бразилец оформил дубль. В концовке встречи Тете забил третий гол хозяев поля, замкнув прострел Богдана Бутко. Но и на этом Шахтер не остановился. Дентиньо оформил хет-трик, точно пробив головой.

Для Шахтера это 25-я победа в нынешнем розыгрыше УПЛ. Горняки еще на прошлой неделе досрочно стали чемпионами Украины. Мариуполь также обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

В последнем туре 30 мая Шахтер сыграет против ПФК Львов, а Мариуполь встретится с Зарей.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола.
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