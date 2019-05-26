Шахтер разгромил Мариуполь

Новости спорта: Шахтер в домашнем матче 31-го тура УПЛ победил Мариуполь со счетом 4:0.

Отметим, что в составе Горняков впервые сыграл 17-летний вратарь Анатолий Трубин.

В первом тайме команды голов не забивали, хотя у Дентиньо и Фернандо были хорошие шансы открыть счет в матче.

На 52-й минуте Дентиньо вывел Горняков вперед, пробив точно в угол ворот соперника. Спустя 7 минут бразилец оформил дубль. В концовке встречи Тете забил третий гол хозяев поля, замкнув прострел Богдана Бутко. Но и на этом Шахтер не остановился. Дентиньо оформил хет-трик, точно пробив головой.

Для Шахтера это 25-я победа в нынешнем розыгрыше УПЛ. Горняки еще на прошлой неделе досрочно стали чемпионами Украины. Мариуполь также обеспечил себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

В последнем туре 30 мая Шахтер сыграет против ПФК Львов, а Мариуполь встретится с Зарей.