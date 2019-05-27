Шахтер - Мариуполь: обзор матча УПЛ (Видео)

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08:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "Горняки" одержали победу в последнем домашнем матче сезона.

Первые 20 минут матча прошли на хороших скоростях и без опасных моментов. Мячом владели хозяева, но "Мариуполь" пытался отвечать контратаками.

Первый тайм так и закончился в таком темпе. А вот во второй половине игры гости явно посыпались. На 52-й минуте счет в матче открыл Дентиньо.

Спустя буквально 5 минут бразилец удвоил преимущество "горняков". А на 80-й минуте 30-летний латино-американский нападающий оформил хет-трик. Финальную точку в этой встрече поставил Джойским Дава - защитник "моряков" записал свое имя в протокол матча, как автор автогола.

Шахтер — Мариуполь 4:0

Голы: Дентиньо, 52, 57, 80, Тете, 78.

Шахтер: Трубин — Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 82) — Тете, Соломон (Марлос, 69), Фернандо (Сиприано, 73) — Дентиньо.

Мариуполь: Гальчук — Горбунов (Петерман, 67), Дава, Быков, Полегенько — Федорчук, Мишнев (Белоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула — Фомин (Бугай, 76).

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола.
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