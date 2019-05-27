"Я люблю вас": Рибери трогательно попрощался с Баварией

Новости спорта: Также Франк выступил с праздничной речью на праздновании.

Французский хавбек мюнхенской Баварии Франк Рибери, который уходит из команды по завершению сезона-2018/19, не смог сдержать эмоций на праздничном параде немецкого клуба.

"Это были прекрасные 12 лет. Мы побеждали вместе, отмечали. Благодарю вас за все, я люблю вас", - сказал 36-летний полузащитник.

Рибери перешел в Баварию в 2007 году из Марселя. Всего в футболке "красных" полузащитник провел 425 поединков, забив 124 гола и совершив 183 ассиста.

В общей сумме с Баварией он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 раз чемпионат Германии, что является рекордным показателем для турнира.

Напомним, что ранее во время разминки перед заключительным матчем Бундеслиги Бавария - Айнтрахт (5:1) фанаты и мюнхенский клуб простился с тремя своими футболистами, которые покинут команду в летнее межсезонье.