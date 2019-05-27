Месси установил уникальный рекорд

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08:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Лидер и капитан каталонской "Барселоны" стал лучшим бомбардиром сезона в Европе.

Лидер и капитан каталонской "Барселоны" стал лучшим бомбардиром сезона в Европе и забрал главный трофей голеадоров себе уже шестой раз за карьеру. Отметим, что аргентинец лидирует по числу выигранных призов – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выигрывал Золотую бутсу 4 раза.

В споре за награду забитые голы футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Взятие ворот в пяти ведущих первенствах Европы оценивается в два балла, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 пункт.

ТОП-13 претендентов на Золотую бутсу 2019:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 36 голов, 72 очка;

2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 33 гола, 66 очков;

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") – 26 голов, 52 очка;

4. Дуван Сапата ("Аталанта") – 23 гола, 46 очков;

5. Мбайе Дианье ("Галатасарай") – 30 голов, 45 очков;

6-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка;

6-11. Роберт Левандовски ("Бавария") – 22 гола, 44 очка;

6-11. Николя Пепе ("Лилль") – 22 гола, 44 очка;

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 22 гола, 44 очка;

6-11. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка;

6-11. Кшиштоф Пионтек ("Дженоа" / "Милан") – 22 гола, 44 очка;

12-13. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка;

12-13. Душан Тадич ("Аякс") – 28 голов, 42 очка.

Напомним, полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер недавно отметил, что аргентинец назвал англичанина ослом во время поединка мерсисайдцев и каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Фабио Квальярелла, Килиан Мбаппе.
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