"Никаких предложений не было": Суркис - о возможном уходе Цыганкова

Новости спорта: Игорь Суркис - о поисках нового тренера для Динамо и возможном уходе лидера команды.

Президент Динамо Игорь Суркис в очередной раз заявил, что поговорит по завершении сезона с Александром Хацкевичем и примет решение о будущем наставника в клубе. Ранее владелец киевлян заверил, что не ведет никаких переговоров с потенциальными кандидатами на пост главного тренера команды.

«Я уже говорил, что после заключительного матча сезона, чтобы сейчас никого не дергать, мы сядем с Хацкевичем, все обговорим и примем решение. Скажу так: решение, которое пойдет на пользу киевскому Динамо», — сказал Суркис в интервью программе Профутбол.

Также президент Динамо сообщил, что клуб не получал предложений о трансфере полузащитника Виктора Цыганкова.

«Вранье. Никто не выходил на нас и с нами не разговаривал. Считаю, что Цыганков – основополагающий футболист нашей команды, вокруг него строится игра. Он должен еще поиграть. Он уйдет, но всему свое время».

«А все эти суммы… Если бы пришла бумага, тогда да. Мы бы или смеялись, или плакали. Но ее нет. Может, я хочу больше, а может и меньше. Это уже такое дело».

Ранее Суркис заявил, что Цыганков должен еще некоторое время поиграть в УПЛ, и только потом он готов отпустить футболиста в европейский топ-клуб.

Напомним, что итальянские СМИ сообщали, что Наполи предложил за Цыганкова 18 миллионов евро, но руководство киевлян отказало, посчитав эту сумму слишком малой. Динамо требует за 21-летнего полузащитника от 25 до 30 миллионов евро.