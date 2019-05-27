Фергюсон назвал имя идеального тренера для МЮ

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вовсе не видел Оле Гуннара Сульшера идеальным кандидатом на место главного тренера своей бывшей команды.
Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает о том, что Сульшер и Фергюсон вовсе не так близки в последние месяцы, как это преподносят в британских СМИ.
По информации источника, САФ рекомендовал боссам клуба не спешить с постоянным контрактом для Сульшера, но его мнение было проигнорировано. В идеале Фергюсон хотел бы видеть у руля “Юнайтед” наставника “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино.
Также сэр Алекс недоволен некоторыми другими вещами, включая скаутскую систему клуба, и сейчас ощущает себя на "Олд Траффорд" "изолированным".