Почеттино рассказал о подготовке Тоттенхэма к финалу Лиги чемпионов

Новости спорта: Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов. В финале Лиги чемпионов «шпоры» сыграют с «Ливерпулем». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня. Начало — в 22:00 мск.

«Что это для нас значит? Это значит, что мы на вершине футбольного мира, где не многие бывали. Это потребовало от нас огромных усилий, но мы люди скромные, поэтому мы наслаждались каждым мгновением. Выход в финал значит для нас столько, что трудно описать в нескольких словах или за несколько минут. Мы ещё сами не до конца осознали. Можем оценить это в некоторой степени, но лучше поймём, когда в Мадриде начнется игра. Главное чувство, которое испытывает наш тренерский штаб, — это благодарность. Футболу, этому клубу и, главным образом, игрокам.

Мы получали удовольствие от хороших и не очень хороших моментов, потому что они подстегивали нас становиться лучше, демонстрировать силу, двигаться вперёд, выходить из зоны комфорта и открывать что-то новое. Мы воспринимали этот турнир как благословение. Мы обязаны были получать удовольствие, но и относиться к нему со всей ответственностью. Понимать, что должны демонстрировать лучшую игру, быть профессионалами и делать свою работу как можно лучше, чтобы иметь шанс добиться хорошего результата.

Даже когда вы все это делаете, результат часто не приходит, всё равно нужна доля удачи. Но если усердно трудиться, чтобы заслужить удачу, то эта вероятность повышается", — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.