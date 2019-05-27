Капитан Реала Рамос проведет встречу с руководством клуба

Новости спорта: Флорентино Перес и Серхио Рамос вскоре проведут встречу, на которой решится будущее футболиста.

Президент Реала Флорентино Перес и защитник Серхио Рамос вскоре проведут встречу, на которой решится будущее футболиста, утверждает Marca.

По данным источника, против ухода капитана команды выступает главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан, который готов гарантировать место в старте Рамосу на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 33-летний защитник раздумывает над уходом из клуба из-за конфликта с Пересом. Действующий контракт Рамоса с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

Утвержалось, что игрок уже получил предложения от трех топ-клубов и от одной команды из Китая.