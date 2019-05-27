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Ахметов ответил критикам Шахтера

Ахметов ответил критикам Шахтера
12:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Президент Шахтера надеется, что клуб и дальше будет выигрывать трофеи.

Президент Шахтера Ринат Ахметов дал интервью Александру Денисову в программе "Великий футбол"

"Я доволен, хочу всех поздравить с чемпионством, с Кубком. Я думаю, что команда и клуб проделали огромную работу. Мы заслуженно завоевали чемпионское золото и кубок. Огромное спасибо и главному тренеру Паулу Фонсеке, и тренерскому штабу и всему коллективу футбольного клуба Шахтер, а главное – нашим болельщикам.

Мы стали чемпионами досрочно. За этим стоит огромный труд. Вы посмотрите, сколько команда потеряла очков. Намного меньше, чем в прошлом сезоне.

Если кто-то думает, что чемпионат слабый, то пусть для начала попробует его выиграть. Для нас он вдвойне сложный. Потому что мы все игры играем на чужих полях. Это очень трудно.

Чем объяснить тренерский успех Паулу Фонсеки? Три чемпионства, три Кубка и Суперкубок. 7 трофеев за три года – по крайней мере, это заслуживает огромного уважения.

У Динамо очень сильная команда. Очень сильная молодежь, которая уже приобрела огромный опыт. Очень сильный и опытный президент клуба, я имею своего коллегу Игоря Суркиса, который очень много делает для своего клуба. С ними очень трудно играть, просто мы сильнее.

Я считаю, что у нас очень сильная, яркая команда, у которой огромный потенциал. И я надеюсь, что мы будем дальше побеждать, завоевывать трофеи и побеждать киевское Динамо", - рассказал Ринат Ахметов.

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ФК Шахтер, Футбол, Ринат Ахметов, УПЛ, Новости футбола.
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