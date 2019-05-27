Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

ПСЖ нужен футболист Ливерпуля

ПСЖ нужен футболист Ливерпуля
12:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джеймс Милнер может покинуть команду и впервые в своей карьере перебраться в зарубежный клуб

Полузащитник и вице-капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер может покинуть команду и впервые в своей карьере перебраться в зарубежный клуб.

Как сообщает Le Parisien, приглашение 33-летнего футболиста рассматривает «Пари Сен-Жермен». Чемпионы Франции в настоящий момент занимаются усилением средней линии и изучают варианты с опытными игроками. Парижан также привлекает тот факт, что у Милнера летом истекает контракт с «Ливерпулем», в связи с чем клубу не придётся тратиться на его приобретение.

Милнер перешёл в мерсисайдский клуб в 2015 году. Ранее он выступал за «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 31 матче, в котором отметился 5 голами (3 – с пенальти) и 4 результативными передачами, а также получил 6 жёлтых карточек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Джеймс Милнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
02 Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
03 Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса
04 Ювентус проиграл последний матч сезона
05 Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь