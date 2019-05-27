Голкипер Александрии вызван в сборную Украины

Новости спорта: Вратарь может впервые дебютировать за главную команду страны.

В связи с травмой голкипера Дениса Бойко главный тренер сборной Украины вызвал в стан национальной команды вратаря Александрии Юрия Панькива, сообщает официальный сайт УАФ.

Для 34-летнего футболиста этот вызов стал дебютным в его карьере. В биографии игрока числится лишь одна игра в составе молодежной сборной Украины U-16 в 2001 году.

Панькив прибудет в расположение "сине-желтых" первого июня вместе с другими игроками из украинской Премьер-лиги.

Напомним, в рамках группового этапа к Евро-2020 сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а против Люксембурга — 10-го июня.