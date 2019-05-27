Неймар назвал главное условия для перехода в Реал

Новости спорта: Неймар может сменить клубную прописку во время летнего межсезонья.

Нападающий ПСЖ Неймар может сменить клубную прописку во время летнего межсезонья. Об этом сообщает AS.

Источник утверждает, что бразильский форвард готов перейти в мадридский Реал. Однако "сливочные" пока что не могут удовлетворить запросы Неймара - нападающий хочет получать 1,3 миллиона евро в неделю.

Чтобы разгрузить зарплатную ведомость и удовлетворить финансовые аппетиты Неймара, Реал планирует продать Гарета Бэйла.

Сейчас зарплата бразильца в ПСЖ составляет около 700 тысяч евро в неделю.

Напомним, контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2022 года. В сезоне-2018/19 бразилец провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар прилетел в сборную Бразилии на личном вертолете.