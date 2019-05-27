Неймар назвал главное условия для перехода в Реал

Нападающий ПСЖ Неймар может сменить клубную прописку во время летнего межсезонья. Об этом сообщает AS.
Источник утверждает, что бразильский форвард готов перейти в мадридский Реал. Однако "сливочные" пока что не могут удовлетворить запросы Неймара - нападающий хочет получать 1,3 миллиона евро в неделю.
Чтобы разгрузить зарплатную ведомость и удовлетворить финансовые аппетиты Неймара, Реал планирует продать Гарета Бэйла.
Сейчас зарплата бразильца в ПСЖ составляет около 700 тысяч евро в неделю.
Напомним, контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2022 года. В сезоне-2018/19 бразилец провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар прилетел в сборную Бразилии на личном вертолете.