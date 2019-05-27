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Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
13:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Киевляне стартуют с третьего раунда квалификации.

После завершения европейских чемпионатов определились команды, которые напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов, а кому предстоит играть в квалификации.

Состав пока еще предварительный и зависит от победителя Лиги Европы - победа Челси в Лиге Европы выводит французский Лион в групповой этап и немного облегчает отбор для Динамо.

Киевское Динамо в сезоне Лиги чемпионов 2019/20 стартует с третьего квалификационного раунда. К слову, столичный клуб на этом этапе будет сеянным, так как имеет второй рейтинг среди участников третьего раунда — 65,0. Первый рейтинг у Порту — 93,0.

Если Арсенал выиграет Лигу Европы и Лион будет проходить квалификацию, то отбор приобретет следующий вид:

Со второго раунда квалификации стартуют сеянные Базель (54,5), Олимпиакос (44,0) и ПСВ (37,0), а также несеяные Виктория (33,0), Истанбул (10,5) и ЛАСК (6,25).

Жеребьевка третьего раунда, с которого стартует Динамо, пройдет до окончания двухматчевой серии второго раунда, поэтому Динамо точно не сыграет с Порту (93,0), Лионом (61,5) и победителем пары с участием Базеля (54,5).

В число несеяных попадут победитель пары с участием Олимпиакоса (44,0), Брюгге, победитель пары с участием ПСВ (37,0) и Краснодар.

Напомним, украинские клубы разводят с российскими на жеребьевках, поэтому Краснодар из списка соперников исключаем.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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